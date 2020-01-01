Главное 10 августа: Вирусная тактика и отказ платить за сбитый самолет

Подборка основных событий вчерашнего дня.

Кабмин заявил об изменении стратегии преодоления эпидемии, в Иране решили не компенсировать МАУ стоимость потерпевшего крушение по их вине воздушного судна, после оглашения результатов выборов в Беларуси продолжились протесты. Мы собрали основные новости за прошедшие сутки.

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Новый план Кабмина

В Киеве намерены изменить направление борьбы с COVID-19. Теперь комиссия по вопросам эпидемситуации планирует собираться ежедневно. Тестировать будут больше украинцев, усилят контроль за соблюдением карантина и за лицами, которые контактировали с зараженными. К утру 10 августа в Украине выявили 81 957 пациентов с коронавирусом, из них 1922 скончалось и 44 359 выздоровело. За сутки подтвердилось 1008 новых случаев заболевания.

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Митинг против победы Лукашенко

По сведениям ЦИК, на недавно прошедших выборах в Беларуси в шестой раз одержал победу Александр Лукашенко. Протесты в стране начались задолго до оглашения результатов и продолжились после того, как их обнародовали. Участников бунтов разогнали силой, они разошлись после 7 часов стычек. Итоги выборов оспорила оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

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Боевики четыре раза нарушили перемирие

На Донбассе оккупанты дважды обстреляли ВСУ. Также ими были обустроены новые позиции и запущен беспилотник по направлению к линии разграничения. Защитники вывели из строя устройство, не допустив провокаций. В штабе ООС отметили, что с начала объявления перемирия потерь и ранений в результате обстрелов не было.

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Иран не хочеть выделять средства за Boeing

Иранские власти официально заявили, что не намерены выплачивать компенсацию за сбитый самолет в небе над Тегераном. Там отказались покрыть стоимость воздушного судна Boeing-737 МАУ. Тегеран объяснил отказ тем, что самолет, дескать, застрахован, в связи с этим платить за него обязаны страховые компании. В то же время МИД Украины напомнил, что выплаты были оговорены ранее, поэтому придется соблюдать договоренность.

Напомним, ранее мы писали, что на улицах Бейрута возобновились беспорядки.

