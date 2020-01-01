Оккупанты уменьшили активность на Донбассе

Потерь и боевых ранений не зафиксировано.

Сепаратисты один раз нарушили режим тишины depositphotos.com/

За сутки в понедельник, 10 августа, сепаратисты один раз нарушили соглашение о перемирии. Они открыли стрельбу возле Красногоровки, применив стрелковое оружие.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Выстрел был неприцельным и носил провокационный характер. В связи с этим защитники не наносили ответный удар.

Военные ВСУ придерживались условий полного прекращения огня. В то же время ситуация в районе проведения спецоперации оставалась контролированной.

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В начале текущих суток ни на одном участке ответственности украинских подразделений активности со стороны боевиков не зафиксировано.

Потерь и боевых ранений с начала вступления в силу мирной договоренности не было.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский объяснил, почему украинскую делегацию в Минске возглавил Кравчук.

