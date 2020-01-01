Оккупанты уменьшили активность на Донбассе
За сутки в понедельник, 10 августа, сепаратисты один раз нарушили соглашение о перемирии. Они открыли стрельбу возле Красногоровки, применив стрелковое оружие.
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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.
Выстрел был неприцельным и носил провокационный характер. В связи с этим защитники не наносили ответный удар.
Военные ВСУ придерживались условий полного прекращения огня. В то же время ситуация в районе проведения спецоперации оставалась контролированной.
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В начале текущих суток ни на одном участке ответственности украинских подразделений активности со стороны боевиков не зафиксировано.
Потерь и боевых ранений с начала вступления в силу мирной договоренности не было.
Напомним, ранее мы писали, что Зеленский объяснил, почему украинскую делегацию в Минске возглавил Кравчук.