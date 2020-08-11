При строительстве Чернобыльской зоны расхитили миллионы гривен

В мошеннической схеме были задействованы "Укрбудмонтаж" и "Укренергомонтаж", которые входят в корпорацию "Укрбуд".

Служба безопасности Украины разоблачила руководство корпорации "Укрбуд" в миллионных злоупотреблениях во время тендеров на строительство объектов хранения и радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В мошеннической схеме были задействованы "Укрбудмонтаж" и "Укренергомонтаж", которые входят в корпорацию "Укрбуд".

В 2017-2018 годах эти компании победили в нескольких тендерах на строительство четырех ядерных объектов в Чернобыльской зоне. Общая сумма тендеров составила почти 1,1 млрд. гривен.

Проверка, проведенная СБУ, показала, что "Укрбудмонтаж" и "Укренергомонтаж" грубо нарушили украинское законодательство и неправомерно победили в тендерах. Они вступили между собой в сговор, чтобы манипулировать ценами и для устранения конкурентов. Кроме того, эти компании значительно завышали рыночную стоимость работ.

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Сейчас компании оштрафованы в общей сумме на 117 млн. гривен. Материалы в их отношении переданы в Антимонопольный комитет.

Ранее сотрудники СБУ разоблачили в Днепропетровской области группу чиновников, которые расхищали государственные земли. Сумма ущерба составила около 1,5 млрд. гривен.