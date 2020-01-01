За сутки 1 158 украинцев заразились COVID-19

Больше всего заражений во Львовской и Харьковской областях.

В Украине не уменьшается количество случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки 1 158 украинцев заразились этим опасным вирусом. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

За минувшие сутки в нашей стране 575 человек сумели побороть COVID-19. 29 человек умерли.

Больше всего заражений зарегистрировано во Львовской (161), Харьковской (129), Ивано-Франковской (114) областях и Киеве (123). Меньше всего – в Кировоградской (1), Херсонской (2), Сумской (3) и Черкасской (3) областях.

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С момента начала пандемии 83 115 жителей Украины заразились коронавирусом. 44 934 человека вылечились, а 1 951 человек умерли.

Власти Украины сейчас активно готовятся ко второй волне пандемии коронавируса, которая, как ожидается, начнется осенью нынешнего года.

Вчера, 10 августа, во время совещания в Офисе президента была озвучена информация о том, что если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тысяч случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 50 ежедневно.