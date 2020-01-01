В Харькове человек пострадал в ДТП с участием “скорой”
По предварительным данным, у пострадавшего сломана нога.
Авария произошла утром 11 августа возле Дворца Спорта в Харькове. Там карета скорой помощи столкнулась с автомобилем “Ланос”.
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Об этом сообщил Телеграм-канал “Типичное ХТЗ Харькова”.
От удара обломки “Ланоса” рассыпались по дороге. Известно, что пострадал водитель легковушки. У него, по предварительным данным, перелом ноги.
Автомобилисту оказали помощь и госпитализировали.
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Подробности устанавливаются.
Напомним, ранее мы писали, что в резонансной аварии в Днепре погиб годовалый малыш.