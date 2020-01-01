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В Харькове человек пострадал в ДТП с участием “скорой”

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По предварительным данным, у пострадавшего сломана нога.
Машина оказалась сильно повреждена
Машина оказалась сильно повреждена
t.me/tipichnoextz

Авария произошла утром 11 августа возле Дворца Спорта в Харькове. Там карета скорой помощи столкнулась с автомобилем “Ланос”.

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Об этом сообщил Телеграм-канал “Типичное ХТЗ Харькова”.

От удара обломки “Ланоса” рассыпались по дороге. Известно, что пострадал водитель легковушки. У него, по предварительным данным, перелом ноги.

Автомобилисту оказали помощь и госпитализировали.

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Подробности устанавливаются.

Обломки усыпали проезжую часть
Обломки усыпали проезжую часть
t.me/tipichnoextz

Пострадал водитель Ланоса
Пострадал водитель Ланоса
t.me/tipichnoextz

Медики оказали помощь потерпевшему
Медики оказали помощь потерпевшему
t.me/tipichnoextz

Напомним, ранее мы писали, что в резонансной аварии в Днепре погиб годовалый малыш.

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Теги: перелом, нога, дтп, авария, скорая, Харьков, пострадавший, водитель
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