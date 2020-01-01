У жителя Кировоградщины изъяли гранатомет и боеприпасы

Оружие и боеприпасы злоумышленник хранил в своей квартире.

Сотрудники полиции изъяли у жителя Кировоградской области ручной противотанковый гранатомет, гранату Ф-1, тринадцать осколочных боеприпасов и 700 патронов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По версии следствия, правоохранители получили оперативную информацию, что у одного из жителей Кировоградской области дома хранится большое количество боеприпасов. В результате проверки информация подтвердилась.

Во время обыска у подозреваемого изъяли большое количество боеприпасов, и даже ручной противотанковый гранатомет. Боеприпасы и гранатомет направлены на экспертизу.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 7 лет лишения свободы.

Ранее в Харькове правоохранители за незаконную торговлю боеприпасами и оружием задержали военнослужащего. Полиция устанавливает, откуда оно было похищено.