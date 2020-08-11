На Днепропетровщине огонь уничтожил раритетное советское авто
Инцидент произошел близ поселка Михайловка Синельниковского района на Днепропетровщине. Там загорелось авто “ВАЗ-2106”.
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Об этом сообщил пресс-центр регионального управления ГСЧС.
На место отправлись бойцы 48-й пожарно-спасательной части области. На месте выяснилось, что горящая машина – раритет. Она была выпущена в СССР в 1978 году.
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Сотрудники спасательной службы выяснили, что возгорание началось в моторном отсеке во время движения авто. Огонь разгорелся на площади 6 кв. м. Легковушку пытались потушить, но пламя к тому времени успело уничтожить ее практически полностью.
Во время пожара никто не пострадал. К ликвидации огня привлекали 5 спасателей и 1 единицу техники.
Напомним, ранее мы писали, что СМИ сообщили о поджоге “Теслы” экс-главы ОП Андрея Богдана.