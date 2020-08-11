На Днепропетровщине огонь уничтожил раритетное советское авто

Пламя охватило “ВАЗ-2106”.

Инцидент произошел близ поселка Михайловка Синельниковского района на Днепропетровщине. Там загорелось авто “ВАЗ-2106”.

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Об этом сообщил пресс-центр регионального управления ГСЧС.

На место отправлись бойцы 48-й пожарно-спасательной части области. На месте выяснилось, что горящая машина – раритет. Она была выпущена в СССР в 1978 году.

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Сотрудники спасательной службы выяснили, что возгорание началось в моторном отсеке во время движения авто. Огонь разгорелся на площади 6 кв. м. Легковушку пытались потушить, но пламя к тому времени успело уничтожить ее практически полностью.

Во время пожара никто не пострадал. К ликвидации огня привлекали 5 спасателей и 1 единицу техники.

Площадь возгорания составила 6 кв. м dp.dsns.gov.ua

Авто сгорело практически дотла dp.dsns.gov.ua

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