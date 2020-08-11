В Днепре водитель избил мужчину, переводившего через дорогу пенсионерку

Автомобилист ударил местного жителя битой и брызнул в глаза слезоточивым газом.

Инцидент произошел на ул. Артема в Днепре. Там мужчина помогал незнакомой пожилой женщине сесть в автобус №136.

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Об этом сообщают очевидцы в группе “Автобыдло Днипро“.

Он переводил пенсионерку через оживленную автомагистраль. Улицу пересекали в неположенном месте, так как женщине было тяжело дойти до перехода.

При этом большинство водителей отнеслись к этому с пониманием и остановились, чтобы пропустить пешеходов. Однако один из автомобилистов, сидящий за рулем черного “Мерседеса”, не захотел ждать. Он сначала стал оскорблять мужчину, а после выскочил из машины и набросился на него.

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Он распылил в лицо оппоненту газовый баллончик, а потом еще дважды ударил по спине бейсбольной битой. После этого напавший попытался скрыться, но его не пустили местные жители. Очевидцы окружили водителя и вызвали полицию. Правоохранители забрали дебошира в участок.

Очевидцы рассказали об инциденте в соцсетях facebook.com/groups/AutoTresh/

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