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В Днепре водитель избил мужчину, переводившего через дорогу пенсионерку

Комментариев: 5
Автомобилист ударил местного жителя битой и брызнул в глаза слезоточивым газом.
Водителю не дали уйти с места дебоша
Водителю не дали уйти с места дебоша
facebook.com/groups/AutoTresh/

Инцидент произошел на ул. Артема в Днепре. Там мужчина помогал незнакомой пожилой женщине сесть в автобус №136.

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Об этом сообщают очевидцы в группе “Автобыдло Днипро“.

Он переводил пенсионерку через оживленную автомагистраль. Улицу пересекали в неположенном месте, так как женщине было тяжело дойти до перехода.

При этом большинство водителей отнеслись к этому с пониманием и остановились, чтобы пропустить пешеходов. Однако один из автомобилистов, сидящий за рулем черного “Мерседеса”, не захотел ждать. Он сначала стал оскорблять мужчину, а после выскочил из машины и набросился на него.

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Он распылил в лицо оппоненту газовый баллончик, а потом еще дважды ударил по спине бейсбольной битой.  После этого напавший попытался скрыться, но его не пустили местные жители. Очевидцы окружили водителя и вызвали полицию. Правоохранители забрали дебошира в участок.

Очевидцы рассказали об инциденте в соцсетях
Очевидцы рассказали об инциденте в соцсетях
facebook.com/groups/AutoTresh/

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе парня отправили в реанимацию из-за отказа угостить сигаретой.

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Теги: водитель, Днепр, хулиганство, нападение, пенсионерка, избиение, дорога, полиция
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Комментариев (5)
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ВосставшийИзБана    11.08.2020, 11:36
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным.
Потому_что    11.08.2020, 11:34
Оценка:  +1
Потому_что
Надо было ему эту евробляху перевернуть, а его с переломами оставить на лужайке отдыхать.
ВосставшийИзБана    11.08.2020, 11:36
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ну, для этого нужно быть сильнее него и бессовестней его.
СтальнаяКрыса    11.08.2020, 11:25
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
Треба було використати бейсбольна быту на кузові чорного мерса, так щоб водіеві ремонт обійшовя кілька тисяч $.
Брюква_и_Клюква    11.08.2020, 11:37
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Так просто нельзя. Нужно выбрать обвинителя, заслушать его и решить судьбу хулигана посредством голосования членов местной общины. Это они проголосуют "за" - тогда можно крушить мерс. Это и есть справедливый суд Линча.
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