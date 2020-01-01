В Украине вторая волна COVID-19 начнется поздней осенью
Правительство Украины ожидает начало второй полны пандемии коронавируса в октябре или ноябре нынешнего года, вместе с эпидемией гриппа. Об этом сегодня на брифинге рассказал глава МОЗ Максим Степанов.
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По словам Степанова, существенное увеличение количества заражений коронавирусом ожидается в октябре или ноябре. Примерно в это же время начнется эпидемия гриппа.
Украина уже активно готовится к новой волне пандемии. Например, разворачивают больницы второй волны во Львовской области. Все они рассчитаны примерно на 10 000 пациентов.
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Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса Кабмин усилил контроль за соблюдением карантина. Комиссия ТЭБ и ЧС теперь заседает ежедневно.
Ранее президент Владимир Зеленский на совещании в своем Офисе заявил, что украинцам нужно четко разъяснить правила и особенности карантина. С 1 августа Украину поделили на четыре карантинные зоны в зависимости от распространения COVID-19, и это многим не нравится.