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Майора СБУ поймали на передаче секретных данных в Россию – ГБР

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Во время передачи очередной флэшки с секретной информацией злоумышленник был задержан.
Майора СБУ поймали на передаче секретных данных в Россию – ГБР
© dbr.gov.ua
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Майора СБУ поймали на передаче секретных данных в Россию – ГБР
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Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины задержали в Броварах майора СБУ и военного пенсионера РФ (полковника в запасе). Как сообщает пресс-служба ГБР, майор СБУ собирал и передавал через курьера – военного пенсионера спецслужбам Российской Федерации сведения, составляющие государственную тайну.

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8 августа во время передачи флэш-носителя с секретными сведениями оба фигуранта были задержаны “на горячем“. Также проведены обыски по местам их жительства, где изъяты дополнительные доказательства их причастности к совершению государственной измены.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Досудебное расследование продолжается.

В случае доказательства вины задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее сообщалось, что военнослужащий воровал продукты для военного госпиталя. Украденные продукты злоумышленник сбывал в розничной торговой сети.

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Теги: ГБР, СБУ, государственная измена, Россия, шпионаж
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Комментариев (2)
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Духовный_скреп    11.08.2020, 11:43
Оценка:  0
Духовный_скреп
Военный пенсионер РФ,полковник,сотрудник СБУ)))Это,как по совместительству на рынке семечками приторговывать?))
blya-tolyan    11.08.2020, 11:50
Оценка:  -1
blya-tolyan
это пенсионер "совковый", получающий раССейскую пенсию, так как служил где то в Нижних или Верхних Ебенях до 91-го года. Работал в СБУ. Правда КАК он туда попал, вот это вопрос.
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