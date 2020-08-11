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На Николаевщине школьник в кустах изнасиловал 7-летнюю соседку

Комментариев: 1
Решается вопрос об объявлении подозрения.
Подозреваемого задержали
Подозреваемого задержали
mk.npu.gov.ua

Инцидент произошел в Первомайске Николаевской области. Там 31-летний местный житель обратился в полицию, сообщив, что его 7-летнюю дочь изнасиловали.

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Об этом информирует региональное управление ГУНП.

Девочка рассказала родителям, что когда играла на улице, к ней подошел 15-летний соседский мальчик. По словам ребенка, школьник затащил его в кусты и там надругался.

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Малолетнего злоумышленника задержали. Открыто уголовное производство, продолжается следствие. Прокуратура решает вопрос о предъявлении насильнику подозрения. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Судьба подозреваемого решится после ряда экспертиз.

Напомним, ранее мы писали, что в Николаеве будут судить патрульного за зверское избиение задержанного.

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Теги: ГУНП, насилие, ребенок, девочка, школьник, Николаевская область, полиция, подозрение
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Комментариев (1)
МаксимУм    11.08.2020, 11:41
Оценка:  +1
МаксимУм
Пиписька выросла больше чем мозг...
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