На Николаевщине школьник в кустах изнасиловал 7-летнюю соседку

Решается вопрос об объявлении подозрения.

Инцидент произошел в Первомайске Николаевской области. Там 31-летний местный житель обратился в полицию, сообщив, что его 7-летнюю дочь изнасиловали.

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Об этом информирует региональное управление ГУНП.

Девочка рассказала родителям, что когда играла на улице, к ней подошел 15-летний соседский мальчик. По словам ребенка, школьник затащил его в кусты и там надругался.

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Малолетнего злоумышленника задержали. Открыто уголовное производство, продолжается следствие. Прокуратура решает вопрос о предъявлении насильнику подозрения. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Судьба подозреваемого решится после ряда экспертиз.

Напомним, ранее мы писали, что в Николаеве будут судить патрульного за зверское избиение задержанного.

