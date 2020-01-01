В Днепре грузовик влетел в маршрутку с пассажирами, много пострадавших

По предварительным данным, травмировалось 9 человек.

ДТП произошло возле автовокзала в Днепре. Там грузовое авто Mercedes въехало в пригородный микроавтобус, следующий в Прядовку.

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Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

Известно, что маршрутка ехала с автовокзала по ул. Павлова. В это время навстречу ей двигался грузовик по ул. Щепкина. В итоге транспортные средства в лоб столкнулись на каменном мосту виадуке.

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По данным медиков, пострадало 9 человек. Из них 5 забрали в больницу, 2 человека в тяжелом состоянии в реанимации.

Обстоятельства выясняют оперативники.

Грузовик вылетел на обочину facebook.com/PoliceDniproRegion

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове человек пострадал в ДТП с участием “скорой”.

