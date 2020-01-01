Родителей, снимавших свою 4-летнюю дочь в порнофильмах, «посадили» на 12,5 лет

В суде прокуратура доказала 63 преступных эпизода, которые совершили обвиняемые.

В Кривом Роге районный суд приговорил родителей, снимавших свою 4-летнюю дочь в порнофильмах, к лишению свободы на 12,5 лет каждого. Об этом сообщает полиция Полтавской области.

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Семейную пару, которая зарабатывала деньги на сексуальной эксплуатации собственного ребенка, задержали ещё два года назад – в 2018 году. В задержании принимали участие сотрудники полиции Полтавской и Днепропетровской областей.

Правоохранители доказали, что семейная пара (мужчине на момент задержания было 29 лет, а женщине – 30 лет) снимала порнофильмы с участием своей 4-летней дочери, а потом продавала их анонимно в Интернете за криптовалюту. Для рассылки “предложений“ злоумышленники использовали мессенджер и устраивали платные онлайн-трансляции.

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В суде прокуратура доказала 63 преступных эпизода, которые совершили обвиняемые. Суд приговорил каждого из родителей к лишению свободы на 12 лет и 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что пьяные родители до смерти забили своего 2-летнего ребенка.