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На Прикарпатье неизвестные покушались на судью с помощью гранаты

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Судью пытались убить с помощью ловушки-"растяжки", установленной на воротах гаража.
На Прикарпатье неизвестные покушались на судью с помощью гранаты
© if.npu.gov.ua
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На Прикарпатье неизвестные покушались на судью с помощью гранаты
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Полицейские Ивано-Франковской области открыли уголовное производство по факту посягательства на жизнь судьи. Об этом информирует пресс-служба регионального управления Национальной полиции.

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10 августа в 9:29 в Тисменицком районе полицейским поступило сообщение от жителя села Подпечеры, который на своих гаражных воротах обнаружил предмет, похожий на гранату. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что в ночь с 9 на 10 августа неизвестный установил перед гаражом так называемую “растяжку“.

Речь идет о гранате типа “Ф-1“, которая должна была взорваться во время открытия гаражных роллет. Но при открытии ворот взрывное устройство не сдетонировало. Правоохранители осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию. Назначен ряд экспертиз.

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Следователи расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 379 (Посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия) Уголовного кодекса Украины.

Проводится комплекс следственных (розыскных) действий, направленных на раскрытие уголовного преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Запорожской области убил себя гранатой. Полиция открыла уголовное дело.

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Теги: Ивано-Франковская область, граната, судья
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