На одесском курорте горело кафе и павильоны на рынке

Огонь распространился на площади 200 кв. м.

Бойцы ГСЧС не дали пламени перекинуться на 3 соседние постройки od.dsns.gov.ua

Пожар произошел в селе Приморское Килийского района Одесчины. Там загорелся торговый павильон на территории местного рынка.

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Об этом сообщает облГСЧС.

По повышенному номеру вызова на место отправились пожарные подразделения. Когда прибыли спасатели, огонь распространился на соседние помещения.

Так, пламя охватило уже две торговые точки по продаже сувенирки на базаре. Кроме того, загорелось кафе “Чайка”, расположенное рядом, под той же крышей.

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В целом бойцы спасательной службы потушили возгорание на площади 220 кв.м. Помещение кафе было повреждено, а два павильона полностью уничтожены огнем.

Спасатели не дали пожару перекинуться на три оборудованных торговых места и кафе “Лагуна” рядом. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекали 9 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники. Причины и ущерб устанавливаются.

Спасатели приехали по повышенному номеру вызова od.dsns.gov.ua

Пожар случился этой ночью od.dsns.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что под Одессой загорелась турбаза.

