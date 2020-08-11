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Путин объявил, что в России создали вакцину от COVID-19

Комментариев: 6
Первой в мире вакциной от коронавируса уже привита одна из дочерей российского президента.
Владимир Путин, президент России
Владимир Путин, президент России
EPA/UPG

Сегодня, 11 августа, президент России Владимир Путин объявил, что российские ученые из центра им. Гамалеи создали первую в мире вакцину от коронавируса. Об этом пишут российские СМИ.

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По словам Путина, вакцина прошла все необходимые проверки и уже официально зарегистрирована. В ближайшее время начнется её производство в больших количествах.

Российский президент утверждает, что вакцину от COVID-19 успешно ввели в организм одной из его дочерей. Самочувствие её хорошее.

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В свою очередь, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что во время клинических испытаний почти у всех добровольцев вырабатывался иммунитет к COVID-19. При этом никаких серьезных осложнений не наблюдалось.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина внимательно наблюдает за разработкой в мире вакцины от коронавируса. Кабмин предпримет меры, чтобы Украина одной из первых стран в мире смогла бы получить такую вакцину.

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Теги: Путин, коронавирус, COVID-19, вакцина
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Комментариев (6)
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hjgffrter    11.08.2020, 13:14
Оценка:  -25
hjgffrter
Фы фсьо фрёти!Эта фсьо нипрафта!Вакцина есть только у нас и клоун Зе уже выплатил один миллион долларов изобретателю этой вакцины!)))))))))))))))))))
WTF2wtf    11.08.2020, 13:18
Оценка:  +1
WTF2wtf
Ихтамнет, снегирей съели, мальчиков распяли, танки из шахт ... и т.д. и т.п.
НочьБобра    11.08.2020, 12:55
Оценка:  +2
НочьБобра
Уже 2,0 года эту сказочку рассказывает Пора бы уже поменять методичку. К тому же интересно, о каких дочерях идет речь, о дочерях мертвого путена, или о дочерях двойника ?
WTF2wtf    11.08.2020, 12:54
Оценка:  +4
WTF2wtf
Тоже гиперзвуковая с ядерным двигателем?
Мультик уже сняли?
БЕЗУМЕЦ+    11.08.2020, 12:46
Оценка:  +4
БЕЗУМЕЦ+
Снова пи здит.
WTF2wtf    11.08.2020, 12:55
Оценка:  +4
WTF2wtf
Та никогда такого не было ... ихтамнет и танки реально из шахт, как и многое другое с его "подачи".
И хавают же ... выбора нет.
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