Путин объявил, что в России создали вакцину от COVID-19

Первой в мире вакциной от коронавируса уже привита одна из дочерей российского президента.

Сегодня, 11 августа, президент России Владимир Путин объявил, что российские ученые из центра им. Гамалеи создали первую в мире вакцину от коронавируса. Об этом пишут российские СМИ.

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По словам Путина, вакцина прошла все необходимые проверки и уже официально зарегистрирована. В ближайшее время начнется её производство в больших количествах.

Российский президент утверждает, что вакцину от COVID-19 успешно ввели в организм одной из его дочерей. Самочувствие её хорошее.

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В свою очередь, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что во время клинических испытаний почти у всех добровольцев вырабатывался иммунитет к COVID-19. При этом никаких серьезных осложнений не наблюдалось.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина внимательно наблюдает за разработкой в мире вакцины от коронавируса. Кабмин предпримет меры, чтобы Украина одной из первых стран в мире смогла бы получить такую вакцину.