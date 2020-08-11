Медведчук прокомментировал отмену местных выборов на Донбассе

Глава политсовета ОПЗЖ прокомментировал решение ЦИК отменить выборы в 18 объединенных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей.

Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь, народный депутат Виктор Медведчук прокомментировал решение ЦИК отменить выборы в 18 объединенных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей по причине невозможности обеспечить безопасность граждан.

“Реальная же причина заключается в том, что Зеленский и его окружение понимают: они с треском проиграли бы выборы в этих громадах. Чтобы не демонстрировать всей стране запредельный уровень разочарования во власти жителей Донецкой и Луганской областей, Зеленский и его окружение пошли на беспрецедентный шаг ‒ лишение граждан Украины их неотъемлемого конституционного права избирать и быть избранными. Решением Центральной избирательной комиссии такого права были лишены 500 тысяч человек“, - заявил Медведчук.

Также он сообщил, что на всех избирательных участках, расположенных на подконтрольной территории, в прошлом году трижды проводилось голосование: два раза во время выборов президента Украины и один раз во время выборов народных депутатов.

“Зеленский и его окружение, пришедшие к власти в результате демократических выборов, сегодня идут на сознательное уничтожение демократии. И все ради того, чтобы остаться у власти, которую они стремятся уже не просто сохранить, а узурпировать“, - добавил он.

По мнению Медведчука, данное решение ЦИК открывает дорогу к отмене местных выборов в любой области, районе, городе или селе.

“Отсутствие безопасности для граждан ‒ это позор для власти, несмываемое клеймо на ней и причина, по которой Зеленский и его окружение должны уйти в отставку, а вовсе не предлог для того, чтобы вытирать ноги о Конституцию Украины и цинично игнорировать права граждан“, - полагает Медведчук.

“В действиях руководителей Луганской и Донецкой областных военно-гражданских администраций, инициировавших отмену местных выборов как “нецелесообразных“, а также в действиях членов ЦИК, которые проголосовали за такое незаконное, антиконституционное решение, покрывая это преступление против украинского народа, имеют место признаки ряда составов уголовных преступлений. Все указанные лица вместе с заказчиками такой избирательной аферы должны быть привлечены к уголовной ответственности за ограничение конституционных прав граждан Украины“, - высказал свое мнение глава политсовета ОПЗЖ.