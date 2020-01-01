В прокуратуре объяснили, почему нельзя признавать документы РФ в Крыму

Признание документов, выданных оккупантами, несет в себе как политические, так и юридические проблемы.

Даже после деоккупации Крыма Украина не признает документы, выданные российскими властями на оккупированном полуострове. Об этом заявил прокурор АР Крым Игорь Поночовный в комментарии РБК-Украина.

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По словам прокурора, признание российских документов будет означать фактическую легализацию Украиной аннексии полуострова Российской Федерацией.

Именно непризнание любых юридических документов и решений, выданных оккупационными властями, является залогом того, что процесс аннексии Крыма Россией никогда не закончится, – объясняет Поночовный.

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Также глава украинской прокуратуры Крыма указывает на возможные чисто юридические проблемы в случае признания российских документов. Особенно в вопросе прав собственности на недвижимость.

Если мы сейчас скажем, что признаем документы или решения, связанные с правом собственности, то начнется просто бардак, поскольку многие объекты недвижимости в Крыму были незаконно присвоены оккупантами, но при этом юридически они принадлежат гражданам Украины, - отметил Поночовный.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил, что Украина вернет воду в Крым в случае гуманитарной катастрофы. Премьер-министр подчеркнул, что воду получит только население, но не военные базы оккупантов.