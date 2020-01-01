В Днепре мужчина остался недоволен проституткой и напал на сутенера

“Ночную бабочку” при этом заперли в квартире.

Инцидент произошел на ул. Тверской, 5 в Днепре. Там разгорелся конфликт между клиентом секс-услуг и сутенером.

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Об этом со ссылкой на источники сообщает “Днепр Оперативный”.

Уточняется, что заказчику, который вызвал с другом “девушку на час”, не понравилось, как их обслужили. В частности, указано, что исполнительница не отработала оплаченное время.

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Разочарованный мужчина закрыл проститутку в квартире и отправился на разборки с сутенером, который ее нашел. Клиент потребовал вернуть деньги. А когда его требование не выполнили, напал на организатора. Он отобрал у потерпевшего телефон, 100 гривен и ключи от машины.

После с награбленным попытался скрыться, но был настигнут на улице сутенером.

Напомним, ранее мы писали, что в Хмельницком водитель такси подрабатывал сутенером.

