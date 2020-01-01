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Штаб ООС бьет тревогу: на Донбассе возросло количество пожаров

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Причина резкого увеличения числа пожаров - неосторожное обращение с огнем и сухая погода.
Пожар в Луганской области
Пожар в Луганской области
lg.dsns.gov.ua

За последнее время в Донецкой и Луганской областях из-за неосторожного обращения с огнем и сухой погоды резко увеличилось количество пожаров. Поэтому штаб ООС просит население особое внимание обратить на пожарную безопасность.

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Пожары в зоне проведения ООС сейчас чаще всего происходят в лесах, степях и на сельскохозяйственных угодьях. Возгорания происходят во время санитарной рубки леса, во время работ на сельскохозяйственных угодьях, а также на приусадебных участках, когда там начинают жечь мусор и сухую траву.

Командование Объединенных сил обращает внимание населения, фермеров, владельцев агропредприятий и руководителей государственных лесных хозяйств на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности. В противном случае им грозит административная или уголовная ответственность. Виновники пожаров будут отвечать по закону.

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Напомним, что в июле нынешнего года в Луганской области произошел огромный пожар, охвативший около сотни гектаров леса. В его тушении участвовали 1600 человек и около 200 единиц специальной техники. От огня пострадало много домов. Некоторые из них сгорели. Несколько человек погибли.

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Теги: ООС, Штаб ООС, пожары
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