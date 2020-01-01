Штаб ООС бьет тревогу: на Донбассе возросло количество пожаров

Причина резкого увеличения числа пожаров - неосторожное обращение с огнем и сухая погода.

За последнее время в Донецкой и Луганской областях из-за неосторожного обращения с огнем и сухой погоды резко увеличилось количество пожаров. Поэтому штаб ООС просит население особое внимание обратить на пожарную безопасность.

Читай также: Пожары в Луганской области будет тушить авиация

Пожары в зоне проведения ООС сейчас чаще всего происходят в лесах, степях и на сельскохозяйственных угодьях. Возгорания происходят во время санитарной рубки леса, во время работ на сельскохозяйственных угодьях, а также на приусадебных участках, когда там начинают жечь мусор и сухую траву.

Командование Объединенных сил обращает внимание населения, фермеров, владельцев агропредприятий и руководителей государственных лесных хозяйств на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности. В противном случае им грозит административная или уголовная ответственность. Виновники пожаров будут отвечать по закону.

Читай также: Пожар в Луганской области: погибли четыре человека

Напомним, что в июле нынешнего года в Луганской области произошел огромный пожар, охвативший около сотни гектаров леса. В его тушении участвовали 1600 человек и около 200 единиц специальной техники. От огня пострадало много домов. Некоторые из них сгорели. Несколько человек погибли.