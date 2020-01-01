Танкер "Delfi" поднимут за счет частной компании

Заключен трехсторонний договор на эвакуацию танкера, затонувшего возле Одессы.

Поднимать и эвакуировать танкер "Delfi", затонувший у берегов Одессы, будет компания "Краншип". Все работы оплатит компания "Бруклин-Киев". Соответствующий договор с АМПУ подписан 10 августа, сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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По словам Криклия, денежные средства из государственного бюджета Украины на поднятие судна не понадобятся.

Компания "Краншип" имеет все возможности для того, чтобы поднять и эвакуировать танкер. Кроме того, при заключении контракта учитывалось, что компания "Бруклин-Киев" профинансирует аварийные работы.

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Министр отметил, что уже начались подготовительные работы по поднятию судна.

Ранее стало известно, что возле танкера "Delfi", который уже три раза неудачно пытались поднять, начали разбирать морскую гряду. Она мешает подходить к судну буксирам и подъемным кранам. Если морское дно расчистят, то тогда можно будет танкер не распиливать на части, а эвакуировать целиком.