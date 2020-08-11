Завхоз Нацполиции выстроил элитный клуб отдыха близ Киева, - СМИ
Речь идет об Иване Наумове, главе Департамента управления имуществом ГУНП. По данным СМИ, ему принадлежит комплекс отдыха NAVY под Киевом, который недавно открылся.
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Об этом сообщает после расследования Bihus.Info
Уточняется, что Наумова несколько раз видели на территории клуба до его открытия. Однако тогда он говорил, что не имеет отношения к бизнес-проекту с бассейнами, лаунж-зоной и конференц-холлом.
Однако позже Иван Наумов признался, что строительство реализовали на “семейные сбережения”. А компания, открывшая комплекс, принадлежит его сыну Николаю.
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При этом затраты из семейного бюджета не были задекларированы, отмечает СМИ. Согласно официальным данным, сын Наумова вложил в проект 2 млн. грн. В то же время в конце 2019 года Иван Наумов обнародовал 1,3 млн. семейного дохода в целом.
Напомним, ранее мы писали, что MONATIK показал снимок жены с отдыха в Одессе.