Завхоз Нацполиции выстроил элитный клуб отдыха близ Киева, - СМИ

Чиновник поначалу открещивался, а теперь уверяет, что комплекс записан на его сына.

Наумов был замечен на территории клуба до его открытия Скрин видео

Речь идет об Иване Наумове, главе Департамента управления имуществом ГУНП. По данным СМИ, ему принадлежит комплекс отдыха NAVY под Киевом, который недавно открылся.

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Об этом сообщает после расследования Bihus.Info

Уточняется, что Наумова несколько раз видели на территории клуба до его открытия. Однако тогда он говорил, что не имеет отношения к бизнес-проекту с бассейнами, лаунж-зоной и конференц-холлом.

Однако позже Иван Наумов признался, что строительство реализовали на “семейные сбережения”. А компания, открывшая комплекс, принадлежит его сыну Николаю.

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При этом затраты из семейного бюджета не были задекларированы, отмечает СМИ. Согласно официальным данным, сын Наумова вложил в проект 2 млн. грн. В то же время в конце 2019 года Иван Наумов обнародовал 1,3 млн. семейного дохода в целом.

Комплекс якобы принадлежит сыну Николаю Скрин видео

Напомним, ранее мы писали, что MONATIK показал снимок жены с отдыха в Одессе.

