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Одесская прокуратура закупит туалетную бумагу на аукционе

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Ведомство объявило тендер на закупку.
Аукцион состоится 13 августа
Аукцион состоится 13 августа
depositphotos.com

В прокуратуре Одесского региона решили через электронный аукцион закупить туалетной бумаги на 30 тыс. грн. В целом правоохранительная структура собралась приобрести 6 тыс. рулонов товара.

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Об этом сообщается на сайте публичных госзакупок Prozorro.

Прокуроры объявили тендер, ищут поставщика. Помимо туалетной бумаги, хотят купить бумажные салфетки, полотенца для рук и носовые платки.

Указано, что аукцион состоится 13 августа. А заказ должны доставить в прокуратуру до конца нынешнего года.

Напомним, ранее мы писали, что “пакет малыша“ больше не будут выдавать украинским роженицам.

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Теги: госзакупки, прозорро, аукцион, тендер, туалетная бумага, Одесская область, прокуратура
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Комментариев (1)
Ser7    11.08.2020, 14:46
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