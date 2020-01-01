На Азовском море сняли на видео защитницу медуз

Женщина на Запорожье сгребла обитателей водоема в охапку, чтобы их не убивали.

Курьезный инцидент произошел на курорте Кирилловка в Запорожской области. Там заполонивших Азовское море медуз пыталась спасти от “обидчиков” одна из отдыхащих.

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Об этом сообщило Региональное информационное агентство “Мелитополь“, выложив видео.

На ролике видно, как женщина собрала крупных медуз в охапку. При этом она убеждала отдыхающих не трогать их, отмечая, что “это все тоже хочет жить”. Напоследок курортница пообещала подробней разузнать о том, какую пользу приносят медузы окружающей среде.

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В свою очередь, большинство купальщиков признались, что эти морские существа им изрядно портят отдых. В этом году их в море очень много, некоторые даже боятся зайти из-за этого в воду.

Напомним, ранее мы писали, что на видео показали нашествие медуз в Азовском море.

