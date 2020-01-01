Парень похитил с пасеки грузовик с 30 бочками меда.

Под Николаевом молодой человек угнал грузовик с мёдом

Под Николаевом молодой человек угнал грузовик с мёдом

В Николаевской области молодой человек угнал грузовик с мёдом. Как рассказали в пресс-службе областного управления Национальной полиции, целью преступления оказался отнюдь не сам мёд.

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Сообщение о пропаже с пасеки автомобиля DAF, в котором находились 30 бочек с медом, вечером 10 августа в полицию сообщил 36-летний житель одного из сел Братского района.

Отрабатывая прилегающую территорию, полицейские заметили разыскиваемое транспортное средство на окраине села. Грузовик съехал с проезжей части и наклонился, вследствие чего из прицепа выпала половина бочек.

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Принятыми оперативными мерами правоохранители установили личность злоумышленника, им оказался 19-летний местный житель. По словам молодого человека, увидев открытый автомобиль, он решил покататься, но не справился с управлением, съехал с дороги, после чего скрылся.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 289 УК Украины “Незаконное завладение транспортным средством, причинившее крупный материальный ущерб“, санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до одной тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

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19-летнего злоумышленника задержали. В ближайшее время будет решаться вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве будут судить мужчину, угнавшего 18 автомобилей Daewoo. Угнанные автомобили разбирали на запчасти и продавали.