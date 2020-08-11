В Умани ожидают до 10 тысяч хасидов, несмотря на запрет

Массовое паломничество в условиях пандемии вызывает беспокойство как у украинских, так и у израильских властей.

В Умань в 2020 году может прибыть 5-10 тысяч хасидов EPA/UPG

На празднование иудейского праздника Рош Ха-Шана в Умань приедут от 5 до 10 тысяч хасидов, чем обеспокоены как в Украине, так и в МИД Израиля. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Facebook во вторник, 11 августа.

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"Сегодня состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Одним из ключевых вопросов, которые обсуждались, было планируемое в сентябре 2020 года массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань Черкасской области для празднования Рош-ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю)", - написал Немчинов.

Госкомиссия поручила МИД усилить коммуникацию по информированию иностранцев об ограничениях, действующих в Украине, МВД усилить и обеспечить безопасность во время празднования Рош-ха-Шана, Госпогранслужбе разработать памятку пребывания в Украине и раздавать при пересечении украинской границы, а также информировать о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае нерушения карантина.

Кроме этого на заседании комиссии было отмечено, что в 2020 году украинские христиане и мусульмане воздержались от массовых мероприятий во время празднования своих самых больших религиозных праздников, - резюмировал Немчинов.

Напомним, что ранее Минздрав Израиля попросил Украину запретить хасидам паломничество в Умань. Празднование Рош Ха-Шана в нынешней ситуации с коронавирусом приведет к волне заражений, считает израильское ведомство.