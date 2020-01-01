Ивано-Франковск откроет школы 1 сентября независимо от карантинной зоны

В городе планируют обеспечить детям полноценную учебу.

Новый учебный год в школах Ивано-Франковска начнется 1 сентября, как обычно, независимо от того, в какой карантинной зоне будет находиться город. Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив.

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По словам Марцинкива, школы Ивано-Франковска сейчас активно готовятся к новому учебному году, который начнется в условиях карантина. В школьных помещениях обустраиваются места, где будут измерять температуру тела у учителей, персонала школ и учеников.

Кроме того, наносится разметка движения школьников, закупаются спиртовые антисептики и дезинфицирующие средства для помещений.

Мэр Ивано-Франковска отметил, что городские власти поставили перед собой задачу начать учебный год с 1 сентября. Благодаря этому у детей будет полноценная учеба.

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Ивано-Франковск сейчас находится в "оранжевой" карантинной зоне. В ней образовательные учреждения работать могут. Однако, если город попадет в соседнюю "красную" карантинную зону, то тогда школы закроются.

Ранее Кабмин принял решение, что в Украине новый учебный год начнется 1 сентября, то есть как обычно. Но если в регионе слишком много случаев коронавируса, то тогда учебный процесс прекратится.