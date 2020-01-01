Убийство Шеремета: подозреваемую отпустили под домашний арест

Ранее Печерский суд продлил содержание Кузьменко под стражей до 13 сентября 2020 года.

Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, отпустили под домашний арест. Об этом сообщает в Фейсбуке Андрей Тетерук.

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Соответствующее решение принято коллегией судей Киевского апелляционного суда.

Ранее Печерский суд продлил содержание Кузьменко под стражей до 13 сентября 2020 года. Однако, адвокаты с таким решением не согласились и подали апелляционную жалобу. Суд её удовлетворил.

Новая мера пресечения для Кузьменко предусматривает круглосуточное нахождение дома.

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Перед этим под залог в 168 тысяч гривен отпустили ещё одну фигурантку по делу об убийстве Шеремета – медсестру Яну Дугарь. С таким ходатайством выступила прокуратура.

Напомним, что Павел Шеремет погиб в июле 2016 года в результате взрыва автомобиля. В конце 2019 года было задержано несколько человек, подозреваемых в его убийстве.