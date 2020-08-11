Жителя Запорожья, выбросившего собаку из окна, будут судить

Обвиняемый совершил это правонарушение умышленно, из хулиганских мотивов.

Прокуратура направила в районный суд Запорожья для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в жестоком обращении с животными. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

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По версии следствия, в прошлом месяце пьяный мужчина выкинул из окна свою собаку породы такса. Правоохранители установили, что это правонарушение житель Запорожья совершил умышленно, из хулиганских мотивов.

Уголовное дело было открыто по ч. 1 ст. 299 УК Украины (Жестокое обращение с животными). Максимальное наказание по это статье – арест на 6 месяцев.

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Ранее в Запорожской области сотрудники полиции задержали 24-летнюю девушку, которая снимала на видеокамеру как убивают животных. Видео она распространяла с целью наживы в социальных сетях.