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Жителя Запорожья, выбросившего собаку из окна, будут судить

Комментариев: 2
Обвиняемый совершил это правонарушение умышленно, из хулиганских мотивов.
Такса, которую выкинули из окна
Такса, которую выкинули из окна
zp.npu.gov.ua

Прокуратура направила в районный суд Запорожья для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в жестоком обращении с животными. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

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По версии следствия, в прошлом месяце пьяный мужчина выкинул из окна свою собаку породы такса. Правоохранители установили, что это правонарушение житель Запорожья совершил умышленно, из хулиганских мотивов.

Уголовное дело было открыто по ч. 1 ст. 299 УК Украины (Жестокое обращение с животными). Максимальное наказание по это статье – арест на 6 месяцев.

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Ранее в Запорожской области сотрудники полиции задержали 24-летнюю девушку, которая снимала на видеокамеру как убивают животных. Видео она распространяла с целью наживы в социальных сетях.

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Теги: Запорожье, собака
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Комментариев (2)
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hcr    11.08.2020, 17:44
Оценка:  -2
hcr
А Стерненка когда будут судить, а ублюдка избившего представителя партии Шария, а ублюдка бросившего гранату в офис партии ОПЗЖ?
advokit    11.08.2020, 16:50
Оценка:  +1
advokit
Викинути цю гниду з вікна так як він це зробив з песиком!
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