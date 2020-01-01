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Советник директора предприятия Госрезерва вымогал огромную взятку

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Мошенничество касалось пшеницы, которую якобы передали на склад Госрезерва.
Задержание взяточника
Задержание взяточника
npu.gov.ua

Сотрудники правоохранительных органов задержали советника директора одного из предприятий Государственного агентства резерва Украины во время получения взятки в размере 1 млн. гривен. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

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По версии следствия, советник директора предприятия Госрезерва, используя поддельные документы, создал преступную схему завладения имуществом этого государственного агентства третьими лицами.

За взятку в 1 млн. гривен подозреваемый дал частному предпринимателю поддельные документы о том, что склад предприятия Госрезерва получил 1300 тонн пшеницы. При этом пшеница на склад так и не поступила. 

Впоследствии частный предприниматель мог с этими поддельными документами обратиться в Госрезерв, чтобы ему вернули якобы переданное на хранение зерно. Сумма ущерба могла составить 8 млн. гривен.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 190 УК Украины. Максимальное наказание по ней – 12 лет лишения свободы.

Ранее на огромной взятке задержали чиновницу АМКУ. Она за 4 млн. гривен обещала помочь снизить штраф для двух фирм, наложенный на них за нарушение законодательства.

 

npu.gov.ua

 

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Теги: советник, Госрезерв, взятка
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