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Под Киевом двое братьев 10 и 13 лет угнали машину и попали в ДТП

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Мальчики увидели оставленный без присмотра автомобиль с ключами в замке и решили покататься.
Под Киевом двое братьев 10 и 13 лет угнали машину и попали в ДТП
© facebook.com/pol.kyivregion
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Под Киевом двое братьев 10 и 13 лет угнали машину и попали в ДТП
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В Кагарлыкском районе на Киевщине двое несовершеннолетних братьев 10 и 13 лет угнали машину, которую хозяин на несколько минут оставил возле своего дома открытой. Об этом информирует пресс-служба полиции Киевской области.

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Так, по спецлинии 102 поступило сообщение от жителя села Орехово о том, что неизвестные лица незаконно завладели автомобилем, который он на несколько минут оставил возле двора. Заявитель сообщил также, что авто было открыто, а ключи – в замке зажигания.

При проведении неотложных розыскных мероприятий полицейские нашли поврежденный автомобиль на обочине, недалеко от места жительства заявителя.

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Там полицейские обнаружили и малолетних злоумышленников. Ими оказались родные братья в возрасте 10 и 13 лет, жители соседнего села.

Как выяснилось, дети похитили автомобиль, один из них сел за руль. Однако не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. К счастью, из мальчишек никто не пострадал. Испугавшись, они спрятались неподалеку в кустах, где их нашли полицейские.

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По факту незаконного завладения транспортным средством полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства уголовного преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что под Николаевом молодой человек угнал грузовик с мёдом. Парень похитил с пасеки грузовик с 30 бочками меда.

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Теги: ДТП, угон, Киевская область, ребенок
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