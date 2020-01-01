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В колонии на Волыни обнаружили вспышку COVID

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Всего обнаружили 4 случая коронавируса среди сотрудников учреждения, в том числе за последние сутки - 2 случая.
Коронавирус выявили у 4 сотрудников
Коронавирус выявили у 4 сотрудников
Думская
 
В Волынской области в Цуманской исправительной колонии №84 выявили вспышку COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Киверцовской райгосадминистрации 11 августа.
 
"Зарегистрирована вспышка в ИК-84 пгт Цумань, выявлено всего - 4 случая среди сотрудников учреждения (в том числе за последние сутки 2 случая)", - говорится в сообщении.
 
Всего за прошедшие сутки в Волынской области зарегистрировано 48 новых случаев заболевания COVID-19.
 
В целом в области зарегистрировано 4 375 случаев COVID-19, которые подтверждены лабораторно методом ПЦР. Выздоровели 3 196 человек. 94 случая болезни завершились летально.
 
Ранее сообщалось, что в украинских тюрьмах и СИЗО растет число зараженных COVID.
 
Напомним, в тюрьме Кропивницкого умер заключенный с коронавирусом.

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Теги: колония, Волынская область, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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