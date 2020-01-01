В колонии на Волыни обнаружили вспышку COVID

Всего обнаружили 4 случая коронавируса среди сотрудников учреждения, в том числе за последние сутки - 2 случая.

В Волынской области в Цуманской исправительной колонии №84 выявили вспышку COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Киверцовской райгосадминистрации 11 августа.

"Зарегистрирована вспышка в ИК-84 пгт Цумань, выявлено всего - 4 случая среди сотрудников учреждения (в том числе за последние сутки 2 случая)", - говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки в Волынской области зарегистрировано 48 новых случаев заболевания COVID-19.

В целом в области зарегистрировано 4 375 случаев COVID-19, которые подтверждены лабораторно методом ПЦР. Выздоровели 3 196 человек. 94 случая болезни завершились летально.

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