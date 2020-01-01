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В Харькове в ДТП попала скорая помощь

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Легковой автомобиль врезался в машину скорой медицинской помощи, водитель легкового авто был доставлен в больницу.
ДТП со скорой помощью в Харькове
ДТП со скорой помощью в Харькове
Нацполиция

В Харькове легковое авто врезалось в автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 августа около 5:50 на перекрестке проспекта Петра Григоренко.

"Водитель автомобиля Daewoo столкнулся с каретой скорой медицинской помощи. В результате аварии водитель легковушки получил телесные повреждения и был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Киеве сегодня произошло ДТП с участием маршрутного автобуса.

Также, в Киеве утром 11 августа нетрезвый водитель за рулем Lexus снес бетонные клумбы на аллее Героев Небесной сотни.

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Теги: ДТП, Харьков, фото, скорая помощь
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Источник: korrespondent.net

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