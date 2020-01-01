В Харькове в ДТП попала скорая помощь
В Харькове легковое авто врезалось в автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 августа около 5:50 на перекрестке проспекта Петра Григоренко.
"Водитель автомобиля Daewoo столкнулся с каретой скорой медицинской помощи. В результате аварии водитель легковушки получил телесные повреждения и был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Cмотрите фотогалерею: В Харькове в ДТП попала скорая помощь
Ранее сообщалось, что в Киеве сегодня произошло ДТП с участием маршрутного автобуса.
Также, в Киеве утром 11 августа нетрезвый водитель за рулем Lexus снес бетонные клумбы на аллее Героев Небесной сотни.
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