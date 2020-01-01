Харьковский пограничник оказался бывшим боевиком "ДНР"

Мужчина успел послужить оккупантам, вернуться на свободную территорию и попасть в Госпогранслужбу Украины.

В Харькове под одну из волн мобилизации попал бывший боевик террористической группировки “Оплот“. Его разоблачили только сейчас, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

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Сообщается, что бывшего боевика разоблачили, когда он уже служил в Харьковском пограничном отряде. В сентябре 2014 года он добровольно присоединился к формированию “Оплот“, привлекался к службе в нарядах на территории военного городка оккупантов в Донецкой области.

В январе 2015 года его подразделение направили в зону боевых действий.

Опасаясь за свою жизнь, он уволился из рядов НВФ и переехал для проживания в Харьков. Впоследствии, во время одной из волн мобилизации был направлен для дальнейшего прохождения службы в ряды пограничного ведомства, - говорится в сообщении.

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Сейчас в отношении данного гражданина открыто уголовное дело за участие в террористической организации, ему вручили извещение о подозрении.

Напомним, ранее сообщалось, что жительницу Львова привлекли к работе на российские спецслужбы. Женщину завербовали, когда она посещала своих родственников в оккупированном Донецке.