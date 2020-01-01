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Омбудсмен Рады изучает отмену выборов на Донбассе

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Денисова выразила обеспокоенность решением ЦИК о невозможности проведения местных выборов в десяти общинах Донецкой области и восьми общинах Луганской области.
Денисова просит ЦИК предоставить копии выводов донецкой и луганской облгосадминистраций
Денисова просит ЦИК предоставить копии выводов донецкой и луганской облгосадминистраций
gordonua.com
 
Центральная избирательная комиссия должна предоставить документы, на основании которых отменены местные выборы в ряде прифронтовых районов на Донбассе. Об этом во вторник, 11 августа, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
 
 
Она выразила обеспокоенность решением ЦИК о невозможности проведения местных выборов в десяти общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восьми общинах Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.
 
Денисова просит ЦИК предоставить копии выводов донецкой и луганской областных государственных администраций и других документов, на основании которых было принято решение. Она подчеркнула, что имеет право доступа к документам, содержащим информацию с ограниченным доступом.
 
Напомним, ранее ЦИК отменила местные выборы на Донбассе. Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов в прифронтовых районах на территории Донбасса, подконтрольной официальному Киеву.

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Теги: ЦИК, донбасс, местные выборы, омбудсмен, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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