Омбудсмен Рады изучает отмену выборов на Донбассе

Денисова выразила обеспокоенность решением ЦИК о невозможности проведения местных выборов в десяти общинах Донецкой области и восьми общинах Луганской области.

Центральная избирательная комиссия должна предоставить документы, на основании которых отменены местные выборы в ряде прифронтовых районов на Донбассе. Об этом во вторник, 11 августа, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она выразила обеспокоенность решением ЦИК о невозможности проведения местных выборов в десяти общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восьми общинах Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Денисова просит ЦИК предоставить копии выводов донецкой и луганской областных государственных администраций и других документов, на основании которых было принято решение. Она подчеркнула, что имеет право доступа к документам, содержащим информацию с ограниченным доступом.

Напомним, ранее ЦИК отменила местные выборы на Донбассе. Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов в прифронтовых районах на территории Донбасса, подконтрольной официальному Киеву.

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