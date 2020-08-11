Нужно резко активизировать разведку на Донбассе, - новый глава ГУР
Первоочередной задачей Главного управления разведки Министерства обороны является интенсификация разведывательной деятельности вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил новоназначенный начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью агентству “Интерфакс-Украина“.
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“Краткосрочные цели очевидны. Прежде всего, это резкая интенсификация нашей разведки по линии разведения войск на Донбассе. Мы должны тщательно верифицировать и разбирать на составляющие любые проявления активности той стороны, чтобы исключить или пресечь провокации“, - заявил Буданов.
При этом он подчеркнул, что “президентский мирный план – это основа основ сегодняшнего дня“.
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Среди других задач Буданов назвал повышение уровня технической, технологической и управленческой готовности ГУР, в том числе, внедрение новых технологических решений в деятельность разведслужбы. Он также отметил необходимость “перестройки форматов аналитической работы таким образом, чтобы получать более цельные прогностические выводы в более короткие сроки“.
Ещё одно направление – разработка, по сути, в онлайн-режиме, детальных сценариев наших ответов на те или иные внешние и внутренние раздражения, - сказал начальник ГУР.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Зеленский назначил нового главу военной разведки. Эту должность занял боевой офицер ГУР.