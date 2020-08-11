Нужно резко активизировать разведку на Донбассе, - новый глава ГУР

Новый руководитель военной разведки озвучил первоочередные задачи ведомства.

Первоочередной задачей Главного управления разведки Министерства обороны является интенсификация разведывательной деятельности вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил новоназначенный начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью агентству “Интерфакс-Украина“.

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“Краткосрочные цели очевидны. Прежде всего, это резкая интенсификация нашей разведки по линии разведения войск на Донбассе. Мы должны тщательно верифицировать и разбирать на составляющие любые проявления активности той стороны, чтобы исключить или пресечь провокации“, - заявил Буданов.

При этом он подчеркнул, что “президентский мирный план – это основа основ сегодняшнего дня“.

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Среди других задач Буданов назвал повышение уровня технической, технологической и управленческой готовности ГУР, в том числе, внедрение новых технологических решений в деятельность разведслужбы. Он также отметил необходимость “перестройки форматов аналитической работы таким образом, чтобы получать более цельные прогностические выводы в более короткие сроки“.

Ещё одно направление – разработка, по сути, в онлайн-режиме, детальных сценариев наших ответов на те или иные внешние и внутренние раздражения, - сказал начальник ГУР.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Зеленский назначил нового главу военной разведки. Эту должность занял боевой офицер ГУР.