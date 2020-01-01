Волшебник на зарплате и зубы Уилла Смита: фото дня

Подборка ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 11 августа 2020 года.

Украинская певица, солистка группы Время и Стекло Надя Дорофеева сразила поклонников серией фотографий Instagram/nadyadorofeeva

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 11 августа.

На Николаевщине угнали грузовик с 30 бочками меда, а в Киеве сгорел автомобиль Tesla.

В Киеве маршрутка протаранила торговый павильон, и пьяный на Lexus снес бетонные клумбы.

Уиллу Смиту сломали три передних зуба, а Надя Дорофеева сразила поклонников серией фотографий.

В Киеве у наркоторговца нашли килограмм кокаина, а в Днепре грузовик врезался в маршрутку.

Новозеландец официально работает волшебником и получает $10 тысяч.