Волшебник на зарплате и зубы Уилла Смита: фото дня
Подборка ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 11 августа 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 11 августа.
На Николаевщине угнали грузовик с 30 бочками меда, а в Киеве сгорел автомобиль Tesla.
В Киеве маршрутка протаранила торговый павильон, и пьяный на Lexus снес бетонные клумбы.
Уиллу Смиту сломали три передних зуба, а Надя Дорофеева сразила поклонников серией фотографий.
В Киеве у наркоторговца нашли килограмм кокаина, а в Днепре грузовик врезался в маршрутку.
Новозеландец официально работает волшебником и получает $10 тысяч.
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