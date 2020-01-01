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Волшебник на зарплате и зубы Уилла Смита: фото дня

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Подборка ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 11 августа 2020 года.
Украинская певица, солистка группы Время и Стекло Надя Дорофеева сразила поклонников серией фотографий
Украинская певица, солистка группы Время и Стекло Надя Дорофеева сразила поклонников серией фотографий
Instagram/nadyadorofeeva
Cмотрите фотогалерею Волшебник на зарплате и зубы Уилла Смита: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 11 августа.
 
На Николаевщине угнали грузовик с 30 бочками меда, а в Киеве сгорел автомобиль Tesla.
 
В Киеве маршрутка протаранила торговый павильон, и пьяный на Lexus снес бетонные клумбы.
 
Уиллу Смиту сломали три передних зуба, а Надя Дорофеева сразила поклонников серией фотографий.
 
В Киеве у наркоторговца нашли килограмм кокаина, а в Днепре грузовик врезался в маршрутку.
 
Новозеландец официально работает волшебником и получает $10 тысяч.
 
 
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Теги: ДТП, зубы, пожар, волшебство, Уилл Смит, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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