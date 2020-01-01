Прослушка журналиста "Схем": фигурант пожаловался прокуратуре на полицию

Адвокат журналиста отметил, что полиция не обеспечила охрану помещения, в котором уже могли быть и уничтожены доказательства.

Жуналист программы "Схемы" Михаил Ткач пожаловался прокуратуре на бездействие следователей полиции, которые ведут дело о вероятном прослушивании его квартиры. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на адвоката журналиста Анатолия Попова.

Отмечается, что защита Ткача 11 августа подала от его имени жалобу в Киевскую городскую прокуратуру №10.

"Уже в течение четырех дней с 8 августа, когда Михаил Ткач обнаружил признаки установки устройства для прослушивания - отверстие в потолке квартиры - назначенные следователи так и не приняли меры для проверки помещения специальной техникой для выявления такого оборудования. Несмотря на то, что журналист "Схем" во время проведения осмотра помещения неоднократно обращал внимание следователя по делу на необходимость такой проверки…", - сообщил адвокат.

Также отмечается, что сотрудниками полиции не была обеспечена охрана помещения (чердака), в котором уже могли быть и уничтожены доказательства, в том числе следы попыток установить или изъять оборудование.

По словам адвоката, следователь - начальник сектора дознания отдела полиции №2 Шевченковского управления полиции Киева, старший лейтенант Сергей Хоморецкий обещал, что спецосмотр проведут вечером 8 августа.

Затем проверку перенесли на следующий день, в итоге 9 августа следователь по делу сообщил, что в структуре МВД нет нужного оборудования, поэтому "решается вопрос о привлечении Службы безопасности Украины". 10 августа следователь перестал выходить на связь.

За два дня с момента открытия уголовного дела касаемо вероятного прослушивания журналиста, полиция один раз осмотрела место событий, но без использования специальной техники. Однако с помощью отвертки следователь "нашел" три отверстия на чердаке, которые ведут в дом журналиста.

Напомним, 8 августа журналист программы "Схемы" Михаил Ткач заявил , что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства.

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