Ипотека в Украине должна быть под 10% годовых и меньше – Зеленский

Президент рассказал о борьбе за снижение процентных ставок по ипотечным кредитам в стране.

Украинцы должны иметь возможность приобретать жилье в ипотеку под доступные проценты. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя снижение банковских ставок по ипотечным кредитам, сообщает пресс-служба главы государства.

Читай также: “Боевой офицер“: Зеленский представил нового главу военной разведки

Зеленский отметил, что одна из основных задач нынешней власти – чтобы ипотека в Украине была под 10% годовых и меньше.

“Мы боролись в течение года. На это работали и правительство, и Офис (президента – ред.), и Национальный банк, и другие банки. Сейчас есть договоренности, и они уже воплощаются в жизнь - сейчас ипотека снижена. В некоторых банках ипотека под 10%. В целом была главная задача: если ипотека 10% - мы действительно поможем людям, которые смогут позволить себе покупку жилья“, - сказал президент.

Читай также: “Насилие будет нарастать“: Зеленский срочно обратился к белорусам

Глава государства отметил, что в прошлом, до избрания президентом, сам брал ипотеку на покупку жилья на столичной Оболони под “страшные проценты“ – 22-25%. По его словам, высокие процентные ставки по кредитам на жилье создают значительную нагрузку на бюджет семьи, ведь почти весь заработок приходится отдавать банку. Поэтому ставки должны снижаться до обоснованного уровня.

Есть сложности, я знаю. Они связаны с учетной ставкой Национального банка и с инфляцией. Но все эти сложности – технические, все они со временем будут нивелированы. Сейчас самое главное – уже есть сигнал и примеры: люди могут и берут ипотеку под 10%, - отметил Зеленский и добавил, что это только начало.

Читай также: Зеленский пообещал татарам защиту в Крыму

По информации заместителя руководителя Офиса президента Юлии Ковалив, за первый месяц работы программы по предоставлению доступной ипотеки для населения общий объем предоставленных займов составил 75 млн грн (более 200 ипотечных кредитов). А к концу года ипотечный портфель банков может составить не менее 3 млрд грн.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса. Несмотря на наличие взаимоисключающих пунктов в законе, президент не стал отправлять его на доработку.