Дело МН17: Офис генпрокурора обсудил сотрудничество с Нидерландами

В ОГП заверили, что украинская сторона делает все необходимое для установления всех причастных к преступлению.

Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерланды в Украине Йоганнесом де Молом пути дальнейшего сотрудничества в рамках расследования авиактастрофы MH17. Об этом сообщает 11 августа Офис генпрокурора.

Отмечается, что сейчас продолжается работа международной совместной следственной группы (JIT) для расследования всех обстоятельств авиакатастрофы в небе над оккупированной частью Донбасса.

"Украинская сторона координирует свою работу с партнерами по JIT. Мы делаем все необходимое для установления всех причастных к этому преступлению. Цель дальнейшего расследования - идентифицировать лиц из числа экипажа установки БУК и чиновников, которые отдавали приказы о направлении зенитно-ракетного комплекса в Украину", - отметил Гюндуз Мамедов.

Кроме того, стороны обсудили подачу иска Нидерландов в Европейский суд по правам человека против России из-за сбивания самолета. Мамедов заверил, что в случае принятия Украиной решения присоединиться к иску Офис Генерального прокурора предоставит всю необходимую информацию.

Как известно, в Окружном суде Гааги продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17. После перерыва слушания возобновятся 31 августа, на этом этапе запланированы выступления адвокатов пострадавших и рассмотрение ходатайств адвокатов одного из обвиняемых.

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