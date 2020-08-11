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Дело МН17: Офис генпрокурора обсудил сотрудничество с Нидерландами

Комментариев: 2
В ОГП заверили, что украинская сторона делает все необходимое для установления всех причастных к преступлению.
Стороны обсудили дальнейшее расследование
Стороны обсудили дальнейшее расследование
Офис генпрокурора
 
Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерланды в Украине Йоганнесом де Молом пути дальнейшего сотрудничества в рамках расследования авиактастрофы MH17. Об этом сообщает 11 августа Офис генпрокурора.
 
 
Отмечается, что сейчас продолжается работа международной совместной следственной группы (JIT) для расследования всех обстоятельств авиакатастрофы в небе над оккупированной частью Донбасса.
 
"Украинская сторона координирует свою работу с партнерами по JIT. Мы делаем все необходимое для установления всех причастных к этому преступлению. Цель дальнейшего расследования - идентифицировать лиц из числа экипажа установки БУК и чиновников, которые отдавали приказы о направлении зенитно-ракетного комплекса в Украину", - отметил Гюндуз Мамедов.
 
Кроме того, стороны обсудили подачу иска Нидерландов в Европейский суд по правам человека против России из-за сбивания самолета. Мамедов заверил, что в случае принятия Украиной решения присоединиться к иску Офис Генерального прокурора предоставит всю необходимую информацию.
 
Как известно, в Окружном суде Гааги продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17. После перерыва слушания возобновятся 31 августа, на этом этапе запланированы выступления адвокатов пострадавших и рассмотрение ходатайств адвокатов одного из обвиняемых.
 
Ранее сообщалось, что появились подробности иска Нидерландов к РФ по делу сбитого самолета МН17.

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Теги: Генпрокуратура, авиакатастрофа, Нидерланды
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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mtrevbccde    11.08.2020, 20:55
Оценка:  -23
mtrevbccde
"Боинг.«Птичка прилетела»"-название видео Анатолия Шария на YouTube.
Брюква_и_Клюква    11.08.2020, 20:42
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Гюндуз Мамедов. Интересно, как этот уважаемый мусульманин уживается с еврейкой Бенядиктовой?
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