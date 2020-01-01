В Киеве на миллионной взятке задержали представителя Госрезерва

Задержанный является организатором схемы по хищению зерна на одном из предприятий Госрезерва, по данным следствия.

Задержанный требовал взятку в один миллион гривен за предоставление поддельных документов

Сотрудники СБУ и следователи Нацполиции задержали в Киеве советника директора одного из предприятий Государственного агентства резерва. Об этом во вторник, 11 августа, сообщило МВД.

По его данным, задержанный является организатором схемы по хищению зерна на одном из предприятий Госрезерва.

Он требовал взятку в один миллион гривен за предоставление поддельных документов, дающих право получить зерно со складов госпредприятия.

Таким образом злоумышленник предоставил частному предпринимателю возможность завладеть принадлежащей государству сельхозпродукцией на восемь миллионов гривен.

Как сообщалось ранее, киевского чиновника задержали на взятке 200 тыс грн. Инженер по технадзору киевской ОГА требовал 200 тыс грн за подписание актов приемки выполненных работ.

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