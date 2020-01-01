Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве на миллионной взятке задержали представителя Госрезерва

Комментариев: 0
Задержанный является организатором схемы по хищению зерна на одном из предприятий Госрезерва, по данным следствия.
Задержанный требовал взятку в один миллион гривен за предоставление поддельных документов
Задержанный требовал взятку в один миллион гривен за предоставление поддельных документов
 
Сотрудники СБУ и следователи Нацполиции задержали в Киеве советника директора одного из предприятий Государственного агентства резерва. Об этом во вторник, 11 августа, сообщило МВД.
 
 
По его данным, задержанный является организатором схемы по хищению зерна на одном из предприятий Госрезерва.
 
Он требовал взятку в один миллион гривен за предоставление поддельных документов, дающих право получить зерно со складов госпредприятия.
 
Таким образом злоумышленник предоставил частному предпринимателю возможность завладеть принадлежащей государству сельхозпродукцией на восемь миллионов гривен.
 
Как сообщалось ранее, киевского чиновника задержали на взятке 200 тыс грн. Инженер по технадзору киевской ОГА требовал 200 тыс грн за подписание актов приемки выполненных работ. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: коррупция, взятка, госрезерв, взятки, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь