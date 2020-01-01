На Одесчине полицейские избили возможных нарушителей

Правоохранители прибыли на место происшествия в качестве подмоги патрулю Нацгвардии, который остановил двух мужчин.

В Одесской области на популярном курорте Затока полицейские избили людей в торговых палатках. Об этом сообщается в Telegram-канале "Подслушано в Одессе".

Отмечается, что одного из "подозреваемых" лежавшего на земле, били дубинками двое полицейских.

По предварительным данным, копы прибыли на место происшествия в качестве подмоги патрулю Нацгвардии, который остановил на улице двух человек и попросил их показать карманы: поступила жалоба, что у них могут быть при себе ножи.

В ответ на просьбу гвардейцев мужчины распылили в них газовый баллончик. После этого проходивший мимо полицейский патруль решил вмешаться в конфликт.

Предполагаемые нарушители забежали в торговую палатку, там началась потасовка с правоохранителями. Одного из полицейских забрызгали газовым баллончиком, а другого якобы ударили бутылкой по голове.

По итогам драки никого не задержали, а одним из предполагаемых нарушителей оказался 17-летний местный житель - он обратился за медицинской помощью.

Одесские журналисты обратились за комментариями в областное управление Нацполиции. Как заявили стражи порядка, по данному факту проходит разбирательство, сообщает Думская

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