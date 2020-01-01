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На Одесчине полицейские избили возможных нарушителей

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Правоохранители прибыли на место происшествия в качестве подмоги патрулю Нацгвардии, который остановил двух мужчин.
 
В Одесской области на популярном курорте Затока полицейские избили людей в торговых палатках. Об этом сообщается в Telegram-канале "Подслушано в Одессе".
 
Отмечается, что одного из "подозреваемых" лежавшего на земле, били дубинками двое полицейских.
 
По предварительным данным, копы прибыли на место происшествия в качестве подмоги патрулю Нацгвардии, который остановил на улице двух человек и попросил их показать карманы: поступила жалоба, что у них могут быть при себе ножи.
 
В ответ на просьбу гвардейцев мужчины распылили в них газовый баллончик. После этого проходивший мимо полицейский патруль решил вмешаться в конфликт.
 
Предполагаемые нарушители забежали в торговую палатку, там началась потасовка с правоохранителями. Одного из полицейских забрызгали газовым баллончиком, а другого якобы ударили бутылкой по голове.
 
По итогам драки никого не задержали, а одним из предполагаемых нарушителей оказался 17-летний местный житель - он обратился за медицинской помощью.
 
Одесские журналисты обратились за комментариями в областное управление Нацполиции. Как заявили стражи порядка, по данному факту проходит разбирательство, сообщает Думская.
 
 
Ранее сообщалось, чтона Донбассе полицейские избили мужчину на остановке.
 
Напомним, на Николаевщине полицейские избили мужчину после обысков.

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Теги: полиция, драка, Одесская область
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Источник: korrespondent.net

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