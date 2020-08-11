Глава ОАСК объявлен в розыск
НАБУ подозревает Вовка и других судей ОАСК в создании преступной организации с целью захвата государственной власти.
Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск председателя Окружного административного суда Павла Вовка и еще четырех судей ОАСК. Об этом говорится в официальном сообщении НАБУ, опубликованном во вторник, 11 августа.
Кроме того, в розыск объявлено еще двое граждан, которым ранее НАБУ были объявлены подозрения в рамках расследования дела ОАСК.
НАБУ подозревает Вовка и других судей ОАСК в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия.
Напомним, Окружной административный суд Киева вернул в офис генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям ОАСК.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос семь судей Окружного админсуда Киева, включая председателя Вовка и двух его заместителей, опубликовав повестки на своем сайте.
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