Глава ОАСК объявлен в розыск

НАБУ подозревает Вовка и других судей ОАСК в создании преступной организации с целью захвата государственной власти.

Ранее Вовк не явился на допрос в НАБУ censor.net.ua

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск председателя Окружного административного суда Павла Вовка и еще четырех судей ОАСК. Об этом говорится в официальном сообщении НАБУ, опубликованном во вторник, 11 августа.

Кроме того, в розыск объявлено еще двое граждан, которым ранее НАБУ были объявлены подозрения в рамках расследования дела ОАСК.

НАБУ подозревает Вовка и других судей ОАСК в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос семь судей Окружного админсуда Киева, включая председателя Вовка и двух его заместителей, опубликовав повестки на своем сайте.

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