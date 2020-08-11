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Глава ОАСК объявлен в розыск

Комментариев: 2
НАБУ подозревает Вовка и других судей ОАСК в создании преступной организации с целью захвата государственной власти.
Ранее Вовк не явился на допрос в НАБУ
Ранее Вовк не явился на допрос в НАБУ
censor.net.ua
 
Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск председателя Окружного административного суда Павла Вовка и еще четырех судей ОАСК. Об этом говорится в официальном сообщении НАБУ, опубликованном во вторник, 11 августа.
 
Кроме того, в розыск объявлено еще двое граждан, которым ранее НАБУ были объявлены подозрения в рамках расследования дела ОАСК.
 
НАБУ подозревает Вовка и других судей ОАСК в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия.
 
Напомним, Окружной административный суд Киева вернул в офис генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям ОАСК.
 
Ранее Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос семь судей Окружного админсуда Киева, включая председателя Вовка и двух его заместителей, опубликовав повестки на своем сайте.

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Теги: розыск, Окружний адміністративний суд Києва, НАБУ, ОАСК
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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vicinq    11.08.2020, 23:41
Оценка:  0
vicinq
Россия пригреет всякую падаль воров убийц насильников казнокрадов предателей .с такими эмигрантами бизнесменами россия еще лет 200 будет в жо..пе беспросветной сидеть и гом..но видеть
vicinq    11.08.2020, 23:35
Оценка:  +1
vicinq
Полнейшую конфискацию произвести всего награбленного и у жён детей так же легко доказать и у ближайших родственников все нажито преступным путем все до нитки под чистую конфисковать посадить туда где этому ГОн..у и место в кандалы их
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