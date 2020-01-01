ЦИК не исключает проведение выборов на линии соприкосновения

Ответственность за определение возможности проведения или непроведения выборов на отдельных территориях несут компетентные органы, считают в ЦИК.

В ЦИК не исключили проведение выборов на подконтрольном Донбассе 25 октября Getty Images

Центральная избирательная комиссия Украины не исключает возможность проведения выборов на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей 25 октября. Об этом, во вторник, 11 августа, сообщает пресс-служба ЦИК.

По словам главы Центральной избирательной комиссии Олега Диденко, первые местные выборы могут пройти на территории 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общин Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

"Политика безопасности ситуации может измениться и, если до начала избирательного процесса очередных местных выборов в Комиссию поступят новые выводы Донецкой и Луганской ВЦА о возможности проведения первых местных выборов в этих 18 общинах или в части из них, то выборы там могут произойти даже 25 октября 2020", - сообщил Диденко.

В комиссии отметили, что ответственность за определение возможности проведения или непроведения выборов на отдельных территориях несут компетентные органы, которые наделены соответствующими полномочиями.

"ЦИК не имеет ни законодательных полномочий, ни практических возможностей проверить реальное состояние дел на этих территориях. Вместе с этим, мы обязаны обеспечивать реализацию и защиту избирательных прав граждан. Но для этого должны быть соответствующие условия. Вопросы безопасности, прежде всего. Ведь не забываем, что высшей ценностью является человек, его жизнь и здоровье. Также мы не имеем никаких оснований ставить под сомнение выводы, которые предоставили областные военно-гражданские администрации".

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 8 августа назначила на 25 октября выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.

Ранее ЦИК заявила о невозможности проведения местных выборов в отдельных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей на подконтрольной Украине территории вблизи линии соприкосновения.

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