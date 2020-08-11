Арестован один из самых разыскиваемых преступников Европы

Мужчина считался самым разыскиваемым преступником в Люксембурге и входил в список самых разыскиваемых лиц в Европе.

Преступник скрывался от правосудия более 20 лет

Полиция Испании арестовала одного из самых разыскиваемых преступников Европы, который скрывался от правосудия с 1999 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном, во вторник, 11 августа на сайте испанской полиции.

Отмечается, что в 1999 году в Люксембурге задержанный попытался ограбить дом 70-летней женщины, однако жертва заметила преступника и тот убил ее ударом молотка по голове. Чтобы скрыть улики, он облил тело спиртом и поджег. С тех пор мужчина находился в розыске.

Некоторое время назад выяснилось, что он уже несколько лет скрывается в городе Пунта-Умбрия в испанской провинции Уэльва. Его задержание стало возможным благодаря информации, переданной гражданином Испании.

Ранее агентство ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия при участии полиции Бельгии и Франции ликвидировало сеть контрабандистов, занимавшихся переправкой нелегальных мигрантов в страны ЕС.

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