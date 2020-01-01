Главное 11 августа: Судьи в розыске и коронавирусный пик

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

Судей Окружного админсуда обвиняют в попытке захвата власти в Украине, в МОЗ объявили о приближающемся пике COVID-19. Мы собрали важные события вчерашнего дня.

Читай также: Глава ОАСК объявлен в розыск

Судьи объявлены в розыск

Председатель Окружного админсуда Павел Вовк и еще 4 судей ОАСК подозреваются в создании преступной схемы по захвату госвласти. По данным национального антикоррупционного бюро, их целью было установить контроль над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ объявило судей в розыск.

Читай также: В Одессе умер капитан судна, на котором зафиксировали вспышку COVID

Вторая волна коронавируса

Минздрав заявил, что в Украине наступает новый пик заболеваемости COVID-19, который ждали не раньше середины осени. Для пациентов второй волны были дополнительно подготовлены больницы. Там поместится около 10 тыс. заболевших. Силы МОЗ направлены на то, чтобы по максимуму снабдить медучреждения кислородом. Также закупаются новые аппараты ИВЛ.

Читай также: ЕС пригрозил Беларуси из-за “сфальсифицированных выборов“

Власти Беларуси выступили в защиту разгона митингующих

Применение силы правоохранителями против протестующих в Минске признано обоснованным. С таким заявлением выступил парламент Беларуси. В то же время известно, что в результате действий силовиков больше 200 демонстрантов попало в больницу. У активистов травмы головы, грудной клетки и живота. Также заявлено об одном погибшем участнике акции протеста, его задавил автозак.

Закон о казино подписан

Подписью Владимира Зеленского в Украине была узаконена деятельность игорного бизнеса. По прогнозам политиков, реально бизнес в законе может заработать к следующему лету. Азартные игры будет контролировать спецкомиссия КМУ.

Читай также: В Бейруте требуют отставки первых лиц страны

Названо новое количество жертв ливанского взрыва

В Ливане выросло число погибших от взрыва до 171 человека. Около 5 тыс. чел. получили ранения. Также порядка 30 местных жителей объявлены пропавшими без вести. В порту Бейрута и его окрестностях продолжаются поисковые работы.

Читай также: В России заявили о неофициальных испытаниях вакцины от COVID-19 на людях

Дочь Путина испытала вакцину от COVID-19

В России заявили, что впервые в мире изготовили препарат от коронавируса. Речь идет о вакцине, производство которой вскоре планируют поставить на поток. Президент РФ Владимир Путин признался, что вакцину испробовала на себе его дочь.

Напомним, ранее мы писали, что в Умани ожидают до 10 тысяч хасидов, несмотря на запрет.

