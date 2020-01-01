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Коронавирус 12 августа: Сколько украинцев заболело

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В МОЗ Украины обнародовали обновленные данные.
Минздрав обновил данные
Минздрав обновил данные
depositphotos.com

За сутки к утру 12 августа в Украине заразилось коронавирусом 1433 человека. Больше всего новых случаев выявлено в Киеве и на Львовщине.

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Об этом сообщил лабораторный центр Минздрава.

При этом за прошедший день излечилось 752 пациента с коронавирусной инфекцией, 19 умерло.

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С начала эпидемии в Украине зарегистрировали        84 548 случаев заболевания коронавирусом.

За весь период эпидемии выздоровело 45 686 человек, скончалось 1970.

Коронавирус в регионах:

  • Винницкая область – 3043;
  • Волынская область – 4423;
  • Днепропетровская область – 1602;
  • Донецкая область – 1011;
  • Житомирская область – 2215;
  • Закарпатская область – 5946;
  • Запорожская область – 971;
  • Ивано-Франковская область – 6039;
  • Кировоградская область – 728;
  • Киев – 9869;
  • Киевская область – 4307;
  • Львовская область – 11308;
  • Луганская область – 160;
  • Николаевская область – 744;
  • Одесская область – 4458;
  • Полтавская область – 514;
  • Ровенская область – 7114;
  • Сумская область – 716;
  • Тернопольская область – 3413;
  • Харьковская область – 5169;
  • Херсонская область – 276;
  • Хмельницкая область – 1413;
  • Черновицкая область – 6980;
  • Черкасская область – 1049;
  • Черниговская область – 1080.

Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Севастополя, Донбасса и Луганщины отсуствуют.

Напомним, ранее мы писали, что Ивано-Франковск откроет школы 1 сентября независимо от карантинной зоны.

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Теги: коронавирус, статистика, МОЗ, Минздрав, заболеваемость
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