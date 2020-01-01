Коронавирус 12 августа: Сколько украинцев заболело
За сутки к утру 12 августа в Украине заразилось коронавирусом 1433 человека. Больше всего новых случаев выявлено в Киеве и на Львовщине.
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Об этом сообщил лабораторный центр Минздрава.
При этом за прошедший день излечилось 752 пациента с коронавирусной инфекцией, 19 умерло.
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С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 84 548 случаев заболевания коронавирусом.
За весь период эпидемии выздоровело 45 686 человек, скончалось 1970.
Коронавирус в регионах:
- Винницкая область – 3043;
- Волынская область – 4423;
- Днепропетровская область – 1602;
- Донецкая область – 1011;
- Житомирская область – 2215;
- Закарпатская область – 5946;
- Запорожская область – 971;
- Ивано-Франковская область – 6039;
- Кировоградская область – 728;
- Киев – 9869;
- Киевская область – 4307;
- Львовская область – 11308;
- Луганская область – 160;
- Николаевская область – 744;
- Одесская область – 4458;
- Полтавская область – 514;
- Ровенская область – 7114;
- Сумская область – 716;
- Тернопольская область – 3413;
- Харьковская область – 5169;
- Херсонская область – 276;
- Хмельницкая область – 1413;
- Черновицкая область – 6980;
- Черкасская область – 1049;
- Черниговская область – 1080.
Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Севастополя, Донбасса и Луганщины отсуствуют.
Напомним, ранее мы писали, что Ивано-Франковск откроет школы 1 сентября независимо от карантинной зоны.