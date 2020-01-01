Коронавирус 12 августа: Сколько украинцев заболело

В МОЗ Украины обнародовали обновленные данные.

За сутки к утру 12 августа в Украине заразилось коронавирусом 1433 человека. Больше всего новых случаев выявлено в Киеве и на Львовщине.

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Об этом сообщил лабораторный центр Минздрава.

При этом за прошедший день излечилось 752 пациента с коронавирусной инфекцией, 19 умерло.

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С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 84 548 случаев заболевания коронавирусом.

За весь период эпидемии выздоровело 45 686 человек, скончалось 1970.

Коронавирус в регионах:

Винницкая область – 3043;

Волынская область – 4423;

Днепропетровская область – 1602;

Донецкая область – 1011;

Житомирская область – 2215;

Закарпатская область – 5946;

Запорожская область – 971;

Ивано-Франковская область – 6039;

Кировоградская область – 728;

Киев – 9869;

Киевская область – 4307;

Львовская область – 11308;

Луганская область – 160;

Николаевская область – 744;

Одесская область – 4458;

Полтавская область – 514;

Ровенская область – 7114;

Сумская область – 716;

Тернопольская область – 3413;

Харьковская область – 5169;

Херсонская область – 276;

Хмельницкая область – 1413;

Черновицкая область – 6980;

Черкасская область – 1049;

Черниговская область – 1080.

Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Севастополя, Донбасса и Луганщины отсуствуют.

Напомним, ранее мы писали, что Ивано-Франковск откроет школы 1 сентября независимо от карантинной зоны.