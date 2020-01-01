На Кировоградщине водитель "припарковал" фуру в бетонный забор

В результате ДТП никто не пострадал.

Водитель не спраился с управлением Патрульная полиция

Инцидент произошел в областном центре Кировоградщины Кропивницком. Там грузовое авто Renault Magnum попало в аварию на Промышленном проспекте.

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Об этом сообщила Патрульная полиция Кировоградской области.

Уточняется, что водитель фуры с полуприцепом неудачно припарковался. Он не принял меры по недопущению самовольного движения транспортного средства. В результате машина врезалась в бетонный забор.

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В ДТП никто не пострадал. У фуры оказалась повреждена кабина.

На водителя составили админпротокол.

Грузовик получил механические повреждения Патрульная полиция

Напомним, ранее мы писали, что звездный телеведущий попал в аварию в центре Одессы.