Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Кировоградщине водитель "припарковал" фуру в бетонный забор

Комментариев: 0
В результате ДТП никто не пострадал.
Водитель не спраился с управлением
Водитель не спраился с управлением
Патрульная полиция

Инцидент произошел в областном центре Кировоградщины Кропивницком. Там грузовое авто Renault Magnum попало в аварию на Промышленном проспекте.

Читай также: Смертельная авария на Днепропетровщине: Погибших вырезали спасатели

Об этом сообщила Патрульная полиция Кировоградской области.

Уточняется, что водитель фуры с полуприцепом неудачно припарковался. Он не принял меры по недопущению самовольного движения транспортного средства. В результате машина врезалась в бетонный забор.

Читай также: В Днепре грузовик влетел в маршрутку с пассажирами, много пострадавших

В ДТП никто не пострадал. У фуры оказалась повреждена кабина.

На водителя составили админпротокол.

Грузовик получил механические повреждения
Грузовик получил механические повреждения
Патрульная полиция

Напомним, ранее мы писали, что звездный телеведущий попал в аварию в центре Одессы.

Поделись:
Теги: авария, ДТП, фура, Кировоградская область, Кропивницкий, патрульная полиция, водитель, грузовик
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь