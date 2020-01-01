На Закарпатье 4-летний малыш мыл ковер с мамой и погиб
Инцидент произошел в Берегово Закарпатской области. Там 4-летний ребенок пошел на озеро с матерью.
Читай также: В Харьковской области утонул 10-летний мальчик
Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает Mukachevo.net.
Пока женщина чистила в воде ковер, малыш крутился рядом. В итоге он поскользнулся, оступился и упал в водоем.
Читай также: В Киеве мальчика, который якобы утонул в бассейне, спасли
Уточняется, что озеро искусственное, поэтому его глубина достигает нескольких метров уже у берега. Ребенка бросились спасать очевидцы, отвезли его в больницу.
Малыша откачивали в реанимации, но безуспешно. Он захлебнулся, врачи констатировали смерть от утопления.
Напомним, ранее мы писали, что на Черниговщине из Десны выловили автомобиль.