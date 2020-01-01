На Закарпатье 4-летний малыш мыл ковер с мамой и погиб

Ребенок утонул в озере.

Инцидент произошел в Берегово Закарпатской области. Там 4-летний ребенок пошел на озеро с матерью.

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Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает Mukachevo.net.

Пока женщина чистила в воде ковер, малыш крутился рядом. В итоге он поскользнулся, оступился и упал в водоем.

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Уточняется, что озеро искусственное, поэтому его глубина достигает нескольких метров уже у берега. Ребенка бросились спасать очевидцы, отвезли его в больницу.

Малыша откачивали в реанимации, но безуспешно. Он захлебнулся, врачи констатировали смерть от утопления.

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