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На Закарпатье 4-летний малыш мыл ковер с мамой и погиб

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Ребенок утонул в озере.
Малыша пытались спасти, но безуспешно
Малыша пытались спасти, но безуспешно
depositphotos.com

Инцидент произошел в Берегово Закарпатской области. Там 4-летний ребенок пошел на озеро с матерью.

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Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает Mukachevo.net.

Пока женщина чистила в воде ковер, малыш крутился рядом. В итоге он поскользнулся, оступился и упал в водоем.

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Уточняется, что озеро искусственное, поэтому его глубина достигает нескольких метров уже у берега. Ребенка бросились спасать очевидцы, отвезли его в больницу.

Малыша откачивали в реанимации, но безуспешно. Он захлебнулся, врачи констатировали смерть от утопления.

Напомним, ранее мы писали, что на Черниговщине из Десны выловили автомобиль.

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Теги: озеро, ребенок, утонул ребенок, Закарпатье, Берегово, утопление
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