Спасатели догнали отдыхающих, когда они уже были на расстоянии в 1 километр от берега.

Вчера, 11 августа, в Кирилловке двух мужчин на надувном матрасе унесло в море на 1 километр от берега. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Инцидент произошел в районе пляжа одной из турбаз. В 13:10 в Службу спасения “101“ поступило сообщение, что в море унесло двух мужчин, которые плавали на надувном матрасе. Сами они вернуться не могли из-за течения.

Спасатели на моторной лодке доплыли до туристов и доставили их на берег. Это были 24-летний и 23-летний жители Хмельницкого. Медицинская помощь им не понадобилась.

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Нужно отметить, что 11 августа в Кирилловке сотрудники ГСЧС спасли на море 5 человек. Все они купались на надувных матрасах, и их унесло в море.

Ранее в Кирилловке почти на 1 километр от берега в море унесло двух жительниц Запорожья. Они тоже плавали на надувном матрасе.